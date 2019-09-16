2019-09-16T16:08:39+03:00
Звезды

В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень»

Праздник собрал больше 1000 человек
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень».В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень».
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Фестиваль, посвященый популяризации исторического и культурного наследия семьи Боткиных, прошел в селе Новая Таволжанка шестой раз. Его участниками стали более 1000 человек. Для гостей работали интерактивные площадки.

В «Художественном салоне» гостей и участников ждала выставка-продажа сувенирной продукции и картин аматоров, графические портреты с натуры, мастер-классы по художественной росписи, художественное фото. Программа «Чайного салона» предусматривала дегустацию чая, «диковинного варенья».

В программе «Литературно-музыкального салона» была интерактивная выставка литературы XIX века; выступление коллективов камерной музыки; декламация стихов. В «Дамском салоне» представительниц слабого пола ждал мастер-класс по вязанию крючком и изготовлению бутоньерок, выставка-продажа фарфоровых кукол. Для мужчин в «Мужском салоне» прошли шахматно-шашечные турниры.

Кульминацией праздника стала «Бальная зала» с парадом коллективов, театрализованным прологом «Бал в честь Боткиных». В массовым исполнении бальных танцев приняли участие 22 коллектива учреждений культуры Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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