2019-09-16T14:47:32+03:00
Общество

В Белгородскую область с начала года пытались провезти 3 тонны опасной продукции

Мясо, мед, сало и яйца не пропустили через границу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта управления Россельхознадзора по Белгородской области.фото: с сайта управления Россельхознадзора по Белгородской области.
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С января этого года в пунктах пропуска через госграницу с Украиной пресекли ввоз около трех тонн потенциально опасной продукции животного происхождения. Мясо, сало и яйца пытались провозить и в ручной клади, и в багаже.

Как сообщает управление Россельхознадзора региона, только на прошедшей неделе инспекторы ведомства смогли пресечь ввоз почти центнера мяса, мясопродуктов и меда с территории сопредельного государства. Ветеринарных сопроводительных документов на груз не было.

На днях сотрудник Россельхознадзора при досмотре легкового автомобиля обнаружил 35 кг мяса птицы, 13 кг меда, 4 кг сала и 280 яиц. Продукция также перевозилась без надлежащей документации и без соблюдения температурного режима. Груз вернулся на территорию Украины.

В ведомстве предупреждают, что в связи с угрозой заноса на территорию РФ опасных для человека и животных болезней, особенно африканской чумы свиней, очаги которой зарегистрированы и у наших соседей, ввоз животноводческой продукции из сопредельного государства без документов запрещен. В случае обнаружения такой продукции она будет уничтожена или возвращена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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