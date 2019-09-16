Белгородцы изучили цифровые решения «Ростелекома» своими Rukami

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-16T15:54:38+03:00

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За 14 и 15 сентября мероприятие в детском городе мастеров «Мастерславль» посетили более 6 000 гостей. В программе фестиваля прошли мастер-классы, научные эксперименты, чемпионат по киберспорту, турниры, практикумы, семинары, хакатоны и инсталяции. Первый день мероприятия завершился концертом смартфонов – Смартфония от Андрея Бундина и артистов Белгородской Филармонии, а также сбором восьмиметрового розового единорога – символа белгородского фестиваля Rukami. Финальной точкой второго дня для гостей стал концерт Макс Detal «Миди Клавиатура».

Специалисты цифрового провайдера развернули интерактивный стенд, где представили широкие возможности «Умного дома» и других сервисов компании. Помимо интерактивного стенда на фестивале работала и мастерская «Ростелекома». В ней гости цифрового провайдера учились безопасно работать в интернете, создавать сайты, устранять повреждение кабеля и управлять «Умным домом». Каждый мог своими руками настроить датчики дыма, протечки и открытия двери, а также дистанционно включить умную лампочку, протестировать умную розетку и систему видеонаблюдения.

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