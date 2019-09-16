Белгородская управляющая компания оплатила многомиллионный долг

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-16T09:43:28+03:00

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В Белгороде управляющая компания оплатила в добровольный срок почти 13 миллионов рублей долга. Это позволило избежать оплаты исполнительского сбора, сумма которого составила бы 903 тысячи рублей.

Судебный пристав по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области Межрайонного отдела, выполняя решение Арбитражного суда Белгородской области, наложил арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника и вынес запрет на регистрационные действия в отношении его автотранспорта.

В установленный добровольный срок управляющая компания задолженность оплатила. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU