В Белгороде убитого водителя такси проводили в последний путь

15 Сент. 20:04 2019-09-15T20:04:24+03:00

Таксисты перекрыли одну из полос на Михайловском шоссе в память о безвременно погибшем коллеге

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Сегодня в Белгороде прошли похороны убитого водителя такси. Его товарищи в память о нем устроили своеобразный флешмоб, перекрыв одну из полос на Михайловском шоссе.

Как сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт», 47-летний мужчина пропал без вести 10 сентября после того, как в 23.00 в последний раз вышел на связь. Ездил он на «Рено-Логан» серебристого цвета. Тело его обнаружили только 13 сентября в районе поселка Разумное. Говорят, что он мог стать жертвой пассажира-наркомана.

Силовые структуры, которые проводят проверку по факту убийства, пока не дают никаких комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU