В Белгороде убитого водителя такси проводили в последний путь
Сегодня в Белгороде прошли похороны убитого водителя такси. Его товарищи в память о нем устроили своеобразный флешмоб, перекрыв одну из полос на Михайловском шоссе.
Как сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт», 47-летний мужчина пропал без вести 10 сентября после того, как в 23.00 в последний раз вышел на связь. Ездил он на «Рено-Логан» серебристого цвета. Тело его обнаружили только 13 сентября в районе поселка Разумное. Говорят, что он мог стать жертвой пассажира-наркомана.
Силовые структуры, которые проводят проверку по факту убийства, пока не дают никаких комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU