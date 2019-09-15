В понедельник центр Белгорода будет закрыт для машин

15 Сент. 18:20 2019-09-15T18:20:13+03:00

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В понедельник, 16 сентября, центральные улицы Белгорода закроют для транспорта. Ограничение движения машин связано с проведением традиционного крестного хода с мощами Святителя Иоасафа.

Как сообщают в мэрии Белгорода, 16 сентября для движения машин с 14.00 будут закрыты улицы: Попова— от 3-го Интернационала до Победы, Гражданский проспект— от Чумичова до Попова, Театральный проезд— от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара, Свято-Троицкий бульвар— от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого, 50-летия Белгородской области— от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара.

Отметим, что остановка и парковка машин на участках улиц, названных выше, будет запрещена уже с 23:00 15 сентября.

Напомним, что 16-17 сентября в Белгороде пройдут масштабные торжества по случаю 108-й годовщины канонизации и 265-летия со дня смерти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца - небесного покровителя Святого Белогорья. Участие в торжества примут гости из Украины - митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, митрополит Изюмский и Купянский Елисей, а также епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва.

ИСТОЧНИК KP.RU