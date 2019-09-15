В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-15T12:27:17+03:00

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На Харгоре в Белгороде в районе улицы Губкина 14 сентября столкнулось два маршрутных автобуса. Оба водителя, как сообщили очевидцы, спешили забрать с остановки пассажиров, но столкнулись друг с другом. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Накануне в соцсетях активно комментировали еще одно событие с участием маршрутов: гонку на красный свет светофора. Как сообщалось в сообществе «Авто Белгород», водители подождали пока пешеходы перейдут дорогу и, не дожидаясь зеленого сигнала, стартовали на все еще горящий красный.

Как правило такое поведение на дорогах со стороны водителей маршруток объясняется желанием подзаработать побольше.

14 сентября на улице Губкина в областном центре столкнулись две маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU