В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Лето уходит из Белгородской области. По сообщениям Гидрометцентра России, в ближайшие дни в регионе ощутимо похолодает. Столбики термометров по ночам будут опускаться до +5 градусов. Ожидаются небольшие дожди.
Прогноз погоды на ближайшие дни:
Воскресенье, 15 сентября. Температура ночью +8 градусов. Днем +20 градусов. Облачно, без осадков. Ветер западный – 5 метров в секунду.
Понедельник, 16 сентября. Температура ночью +11 градусов. Днем +22 градуса. Облачно, без осадков. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду.
Вторник, 17 сентября. Температура ночью +12 градусов. Днем +19 градусов. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный – 5 метров в секунду.
Среда, 18 сентября. Температура ночью +9 градусов. Днем +16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный – 5 метров в секунду.
Четверг, 19 сентября. Температура ночью +6 градусов. Днем +16 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный – 6 метров в секунду.
Пятница, 20 сентября. Температура ночью +5 градусов. Днем +12 градусов. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер западный – 3 метра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU