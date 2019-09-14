2019-09-14T19:57:07+03:00
Общество

В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Лето уходит из Белгородской области. По сообщениям Гидрометцентра России, в ближайшие дни в регионе ощутимо похолодает. Столбики термометров по ночам будут опускаться до +5 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Воскресенье, 15 сентября. Температура ночью +8 градусов. Днем +20 градусов. Облачно, без осадков. Ветер западный – 5 метров в секунду.

Понедельник, 16 сентября. Температура ночью +11 градусов. Днем +22 градуса. Облачно, без осадков. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду.

Вторник, 17 сентября. Температура ночью +12 градусов. Днем +19 градусов. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер западный – 5 метров в секунду.

Среда, 18 сентября. Температура ночью +9 градусов. Днем +16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный – 5 метров в секунду.

Четверг, 19 сентября. Температура ночью +6 градусов. Днем +16 градусов. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный – 6 метров в секунду.

Пятница, 20 сентября. Температура ночью +5 градусов. Днем +12 градусов. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер западный – 3 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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