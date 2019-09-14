2019-09-14T19:30:37+03:00
Недвижимость

Часть Белгорода на несколько дней останется без света

Перебои с электричеством связаны с ремонтом подстанций
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С 16 по 22 сентября в Белгороде ожидаются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Неудобства связаны с плановыми ремонтными работами на подстанциях.

Проблемы с электричеством затронут следующие улицы: Спортивная, 60 лет Октября, Пригородная, Открытая, К. Заслонова, Луначарского, Котельная, Челюскинцев, Сургутская, Газовиков. Света также не будет на переулках: 3,4,5,6-й Лучевые, Сургутский, 2-й Окраинный, 4-й Ковыльный и 1-й Открытый. С подробным списком можно ознакомиться на сайте администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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