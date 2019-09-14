2019-09-14T19:12:08+03:00
Происшествия

Жительница Белгородской области обманула 13 человек

Оскольчанка провела махинации на 8 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Жительницу Старого Оскола подозревают в мошенничестве. Жертвами обмана стали 13 человек. По предварительным данным, все они занимали злоумышленнице крупные суммы денег под проценты. В итоге пострадавшие не только не извлекли выгоды от сделки, но и лишились своих накоплений.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что женщине удалось похитить около 8 миллионов рублей. Возбуждены несколько уголовных дел за мошенничество. Аферистке грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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