Жительница Белгородской области обманула 13 человек

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-14T19:12:08+03:00

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Жительницу Старого Оскола подозревают в мошенничестве. Жертвами обмана стали 13 человек. По предварительным данным, все они занимали злоумышленнице крупные суммы денег под проценты. В итоге пострадавшие не только не извлекли выгоды от сделки, но и лишились своих накоплений.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что женщине удалось похитить около 8 миллионов рублей. Возбуждены несколько уголовных дел за мошенничество. Аферистке грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU