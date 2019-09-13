В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-13T18:09:28+03:00

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В полицию с заявлением о краже бочки с дачного участка в Терновском сельском поселении обратилась 69-летняя жительница областного центра. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 18-летнего злоумышленника.

По предварительным данным, молодой человек из Белгородского района присмотрел на одном из дачных участков металлическую бочку. Подозреваемый вывез ее на манипуляторе и сдал на металлолом. Пропажу емкости обнаружили бдительные соседи и сообщили владелице.

Сотрудники полиции смогли изъять только оставшиеся части уже распиленного резервуара. Сумма причиненного пенсионерке ущерба составила 12 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого Следственным отделом ОМВД России по Яковлевскому городскому округу возбуждено уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU