«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-13T17:24:58+03:00

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На производственных предприятиях агрохолдинга в Белгородской области задействовано более 10 тысяч работников. Часть корпоративной политики компании – это забота о сотрудниках, вознаграждение за их достижения и результативность труда. К юбилею свинокомплекса в Ивнянском районе, сотрудникам, проработавшим здесь со дня основания, были вручены путевки на отдых у моря в поселке Лазаревское.

В перечень услуг путевок включены комфортабельное жилье в отеле, трансфер, питание и даже культурный досуг. В дополнение ко всему, для комфортной поездки, работникам вручили персональные «дорожные наборы» со всеми необходимыми принадлежностями для личной гигиены и специально по случаю разработанную «памятку туриста».

- «СК Курасовский» - один из ведущих комплексов в агропромышленном секторе региона. И он на протяжении многих лет является примером для других свинокомплексов, - подчеркивают в пресс-службе компании «Мираторг». - Конечно же, все достижения и победы – результат слаженной многолетней работы коллектива, поэтому к юбилею комплекса мы отметили сотрудников приятным подарком. Надеемся, что заряд положительной энергии получен!