«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-13T16:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Фильм снимали в девяти регионах страны. Это 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса, вдохновляя на изучение географии России и путешествия. Технология 360° создает максимальный эффект присутствия. Каждый сможет почувствовать себя в центре событий фильма: увидит туман под ногами, звездное небо над головой, растения и цветы, настолько реалистичные, что к ним захочется прикоснуться.

Премьера фильма состоялась накануне в московском парке «Зарядье» в рамках IV Фестиваля РГО «Открываем Россию заново! Вместе!». При производстве картины впервые в России была использована инновационная технология: материал снят в разрешении 12К и демонстрируется на гигантском экране высотой 5 метров с длиной окружности цилиндра 22 метра (на площадке аттракциона «Машина времени»).

- Мы гордимся многолетним партнерством с Русским географическим обществом – старейшей и, пожалуй, самой авторитетной организацией, изучающей и сохраняющей природные и культурные богатства России. Ее идеология близка ценностям бренда «Открытие» - непрерывное движение вперед, развитие, постоянный поиск нового и при этом верность надежным, проверенным временем, ценностям, - отметила Екатерина Маслова, заместитель руководителя розничного блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В дальнейших планах партнеров - организация совместных кинопоказов и фотовыставок с целью популяризации изучения России и развития национального туризма.