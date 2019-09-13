2019-09-13T17:10:59+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов

Очередную опасную находку времен Великой отечественной войны обнаружили в Шебекинском районе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня, в пятницу 13 сентября, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники региональных управлений ФСБ и МЧС обнаружили очередной взрывоопасный схрон. Тайник со времен Великой отечественной войны хранил в себе 298 единиц боеприпасов различных модификаций: артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, противотанковые мины. Опасные находки извлекли и уничтожили на специальном полигоне.

В Управлении ФСБ области реализуют меры по локализации угроз безопасности и недопущению поступления в незаконный оборот взрывчатых веществ, содержащихся в боеприпасах времен Великой Отечественной войны, а также их использования в террористических целях.

Периодические находки взрывоопасных предметов времен войны в Белгородской области не редкость. Поэтому от органов безопасности и других правоохранительных структур требуется немедленное реагирование, чтобы не допустить их использование в противоправных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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