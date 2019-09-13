В Белгородской области спасатели вытащили женщину из септика

13 Сент. 16:01 2019-09-13T16:01:12+03:00

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Вчера, 12 сентября, поздно вечером старооскольские спасатели выехали на срочный вызов. В садовом некоммерческом товариществе «Кукушкин хутор» Старооскольского городского округа женщина упала в глубокий септик.

Глубина септика около трех метров. Он находился на частной территории и никак не освещался и не был огорожен. Чтобы вызволить женщину, спасателям пришлось спускаться вниз по трехколенной лестнице. Пострадавшую извлекли на поверхность с помощью альпинистского снаряжения и носилок. Оскольчанку передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU