Белгородские энергетики напомнили школьникам правила энергобезопасности

13 Сент. 15:38 2019-09-13T15:38:36+03:00

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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом ЖКХ области провели занятие для школьников «Энергосберегайка в цифровом городе». Участие в мероприятии приняло более 30 учеников 4 класса белгородского лицея № 32.

Необычный урок прошел в рамках Всероссийской энергетической недели и Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев рассказал, что в эти дни по стране шагает Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2019, основная идея которого состоит в том, чтобы каждый взрослый или ребенок дома или на работе мог увидеть и показать пример бережного отношения к энергии и природным ресурсам. Будущее энергоотрасли – за цифровыми технологиями и современными системами. Чем раньше мы будем прививать детям знания о них, тем проще и удобнее им будет пользоваться ими в перспективе.

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