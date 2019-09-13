2019-09-13T14:33:37+03:00
Общество

В Белгороде открыт новый образовательный центр

На базе Технолога открылся первый в регионе учебно-ресурсный центр для специалистов строительной отрасли
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фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.
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Открывшийся учебно-ресурсный центр - совместный проект БГТУ и производителя строительных материалов и систем «ТЕХНОНИКОЛЬ». По предварительной оценке, ежегодно здесь будут проходить обучение порядка 1 000 человек – и студенты, и уже работающие в строительной отрасли специалисты. А преподавать будут педагоги БГТУ, а также эксперты строительной отрасли – в частности, представители партнера по данному проекту. Благодаря тому, что стратегия развития строительной отрасли до 2030 года выделяет повышение энергоэффективности домов в отдельное направление, весомый акцент в обучении будет сделан на работе именно с такими технологиями.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

Для закрепления же практических навыков в центре организовано специальное пространство. Например, в рамках семинаров учащиеся смогут потренироваться в укладке кровли, выполнении фасадных и других видов работ.

- Открытие учебно-ресурсного центра направлено на подготовку по новым специальностям, развитие пограничных компетенций, сертификацию специалистов производителями, - поясняет Сергей Глаголев, ректор БГТУ имени В. Г. Шухова. – Также это поможет строительной индустрии области динамично развиваться и выполнять свои стратегические задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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