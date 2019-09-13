2019-09-13T13:28:37+03:00
Происшествия

В Алексеевске подозреваемый в поджоге авто с крыши частного дома открыл по полицейским стрельбу из пневматической винтовки

В результате пострадали трое оперативников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Житель Белгородской области рискует сесть на пять лет.Житель Белгородской области рискует сесть на пять лет.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

11 сентября около 23 часов в дежурную часть алексеевского отдела полиции позвонил 45-летний местный житель и сообщил о поджоге принадлежащего его супруге автомобиля «Додж Стратус». На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. К приезду стражей порядка мужчина потушил машину. Пламя повредило ее кузов и приборную панель. В ходе разбирательства выяснилось, что поджечь иномарку мог 63-летний сосед заявителя.

По предварительным данным, накануне мужчины вместе выпивали и не поладили во время застолья. Разгневанный пенсионер пригрозил оппоненту поджогом. Под покровом темноты он пришел к дому соседа и выполнил свое «обещание». Затем, засев в засаду на крыше дома с пневматической винтовкой «Байкал», он стал наблюдать за тушением пожара и ждать, что будет дальше. По информации пресс-службы регионального Следкома, завидев направившихся к нему полицейских злоумышленник открыл по ним беспорядочную стрельбу. В итоге ранения получили трое оперативников.

- В момент, когда мужчина перезаряжал оружие, сотрудники полиции поднялись на крышу и задержали его, - сообщается на сайте областного главка МВД.

Ранее не судимый пенсионер подозревается в совершении сразу двух преступлений. Территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение имущества путем поджога, а Алексеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области – по статье «Применение насилия в отношении представителя власти). Стрелок рискует лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Часть Белгорода на несколько дней останется без света
Жительница Белгородской области обманула 13 человек
В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку
«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи
В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов
«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!
В Белгородской области спасатели вытащили женщину из септика
Белгородские энергетики напомнили школьникам правила энергобезопасности
В Белгороде открыт новый образовательный центр
Горняки Белгородчины получили государственные награды
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
Лучший белгородский таксист будет таксовать в Сочи
Лучших жителей Старого Оскола отметили в День города
Белгородский орган собирает друзей
В Белгородской области пройдет праздник «Боткинская осень»
Белгородец бросил в сожительницу банку с соленьями и получил в ответ удар ножом
Белгородец зарезал бывшую жену из-за ревности
В Белгородской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2019»
На ОЭМК завершился Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ»
Белгородские энергетики получили государственные награды
Летняя статистика: Кубань-Турция - 2:1
В Белгороде продолжается сбор средств на памятник пограничникам всех поколений
Сотрудники патрульно-постовой службы помешали распространению на территории Белгорода мефедрона