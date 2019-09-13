В Алексеевске подозреваемый в поджоге авто с крыши частного дома открыл по полицейским стрельбу из пневматической винтовки

13 Сент. 13:28 2019-09-13T13:28:37+03:00

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11 сентября около 23 часов в дежурную часть алексеевского отдела полиции позвонил 45-летний местный житель и сообщил о поджоге принадлежащего его супруге автомобиля «Додж Стратус». На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. К приезду стражей порядка мужчина потушил машину. Пламя повредило ее кузов и приборную панель. В ходе разбирательства выяснилось, что поджечь иномарку мог 63-летний сосед заявителя.

По предварительным данным, накануне мужчины вместе выпивали и не поладили во время застолья. Разгневанный пенсионер пригрозил оппоненту поджогом. Под покровом темноты он пришел к дому соседа и выполнил свое «обещание». Затем, засев в засаду на крыше дома с пневматической винтовкой «Байкал», он стал наблюдать за тушением пожара и ждать, что будет дальше. По информации пресс-службы регионального Следкома, завидев направившихся к нему полицейских злоумышленник открыл по ним беспорядочную стрельбу. В итоге ранения получили трое оперативников.

- В момент, когда мужчина перезаряжал оружие, сотрудники полиции поднялись на крышу и задержали его, - сообщается на сайте областного главка МВД.

Ранее не судимый пенсионер подозревается в совершении сразу двух преступлений. Территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение имущества путем поджога, а Алексеевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области – по статье «Применение насилия в отношении представителя власти). Стрелок рискует лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU