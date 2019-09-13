Горняки Белгородчины получили государственные награды

13 Сент. 12:58 2019-09-13T12:58:53+03:00

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Губернатор отметил, что испытывает гордость за своих земляков - они ежедневно своим трудом доказывают, что только безграничная увлеченность своим делом, творческий подход, глубокая и деятельная любовь к родному краю были и остаются главным условием поступательного развития Белгородской области.

Высокой оценки своего труда удостоены 9 представителей Лебединского ГОКа. За достижения в развитии горнодобывающей промышленности и многолетнюю добросовестную работу медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили: Виктор Рассказов, начальник производственно-аналитического управления; Александр Гранков, машинист мельниц обогатительной фабрики; Игорь Гусельщиков, водитель автомобиля автотракторного управления; Роман Костенко, начальник участка буровзрывного управления; Михаил Максимов, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов управления железнодорожного транспорта и Виктор Мартинсон, до недавнего времени работающий главным инженером.

Почетное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено машинисту экскаватора на отвале рудоуправления Александру Головецкому и машинисту экскаватора в карьере Владимиру Лоскутову. А начальник фабрики окомкования Юрий Калиненко удостоен почетного звания "Заслуженный Металлург Российской Федерации".