2019-09-13T12:58:53+03:00
Общество

Горняки Белгородчины получили государственные награды

Накануне глава региона Евгений Савченко провел торжественную церемонию их вручения
Поделиться:
Фото: Вадим Заблоцкий.Фото: Вадим Заблоцкий.
Изменить размер текста:

Губернатор отметил, что испытывает гордость за своих земляков - они ежедневно своим трудом доказывают, что только безграничная увлеченность своим делом, творческий подход, глубокая и деятельная любовь к родному краю были и остаются главным условием поступательного развития Белгородской области.

Высокой оценки своего труда удостоены 9 представителей Лебединского ГОКа. За достижения в развитии горнодобывающей промышленности и многолетнюю добросовестную работу медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили: Виктор Рассказов, начальник производственно-аналитического управления; Александр Гранков, машинист мельниц обогатительной фабрики; Игорь Гусельщиков, водитель автомобиля автотракторного управления; Роман Костенко, начальник участка буровзрывного управления; Михаил Максимов, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов управления железнодорожного транспорта и Виктор Мартинсон, до недавнего времени работающий главным инженером.

Почетное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено машинисту экскаватора на отвале рудоуправления Александру Головецкому и машинисту экскаватора в карьере Владимиру Лоскутову. А начальник фабрики окомкования Юрий Калиненко удостоен почетного звания "Заслуженный Металлург Российской Федерации".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Часть Белгорода на несколько дней останется без света
Жительница Белгородской области обманула 13 человек
В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку
«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи
В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов
«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!
В Белгородской области спасатели вытащили женщину из септика
Белгородские энергетики напомнили школьникам правила энергобезопасности
В Белгороде открыт новый образовательный центр
В Алексеевске подозреваемый в поджоге авто с крыши частного дома открыл по полицейским стрельбу из пневматической винтовки
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
Лучший белгородский таксист будет таксовать в Сочи
Лучших жителей Старого Оскола отметили в День города
Белгородский орган собирает друзей
В Белгородской области пройдет праздник «Боткинская осень»
Белгородец бросил в сожительницу банку с соленьями и получил в ответ удар ножом
Белгородец зарезал бывшую жену из-за ревности
В Белгородской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2019»
На ОЭМК завершился Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ»
Белгородские энергетики получили государственные награды
Летняя статистика: Кубань-Турция - 2:1
В Белгороде продолжается сбор средств на памятник пограничникам всех поколений
Сотрудники патрульно-постовой службы помешали распространению на территории Белгорода мефедрона