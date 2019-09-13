Лучший белгородский таксист будет таксовать в Сочи
На конкурс профессионального мастерства было подано 25 заявок, в том числе и от четырех девушек.
- Мы хотим поддержать тех, кто легально работает на этом рынке, - отметил представитель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Марат Аджимамбетов.
Конкурс проходил в пять этапов. Самой зрелищной частью соревнований стала проверка плавности вождения. Мастерство водителей оценивали при помощи стакана воды. В обычный граненый стакан наливали ровно 250 мл. В задачу участника входило не расплескать ни капли, потому что каждый миллилитр мог стать решающим.
Фото: сайт департамента строительства и транспорта Белгородской области.
Теоретический тур включал проверку знаний Правил дорожного движения, нормативно-правовой базы, основ устройства автомобиля и оказания первой медицинской помощи. Также прошли соревнования по скоростному маневрированию и творческое испытание. Таксисты готовили презентации своих автомобилей и региона.
По итогам всех испытаний победителем стал Эдуард Хруцкий. Он представит Белгородскую область на Всероссийском этапе, который пройдет 26 октября в Сочи, сообщает пресс-служба областного депстройтранса.
ИСТОЧНИК KP.RU