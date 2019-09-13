2019-09-13T09:53:31+03:00
Общество

Лучших жителей Старого Оскола отметили в День города

Почетными гражданами стали худрук театра детей и молодежи и тренер спортшколы
Ирина ТАРАСОВА
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Лучших жителей Старого Оскола отметили в День города. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаЛучших жителей Старого Оскола отметили в День города. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Ко Дню города была подготовлена обширная праздничная программа со спортивными и развлекательными мероприятиями, сообщает сайт администрации Старооскольского городского округа. Начался праздник с торжественного заседания Совета депутатов Старооскольского городского округа. Звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области» были удостоены художественный руководитель театра для детей и молодежи Семен Лосев и тренер Спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки» Николай Булгаков.

Семен Лосев более 40 лет посвятил театру. В 2001-м стал режиссёром СТДиМ, а в 2007-м – худруком. Сегодня в репертуаре более 30 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики, на постановки приходят более 24 тысяч человек в год, из них 11 тысяч – дети и подростки.

Заслуженный тренер России Николай Булгаков с 1987 года подготовил 10 мастеров спорта, 22 КМС. Самые яркие звезды - чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2016, заслуженный мастер спорта Виталий Дунайцев и чемпион Европы 2002 года, мастер спорта международного класса Михаил Гала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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