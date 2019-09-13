Белгородский орган собирает друзей

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-13T08:42:25+03:00

По традиции концерт открытия сезона в Органном зале задаст тон всему предстоящему музыкальному году

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 сентября, любители музыки соберутся в Белгородской государственной филармонии. По традиции последних лет концерт открытия сезона в Органном зале задаст тон всему предстоящему музыкальному году.

В концерте вместе с лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным, выступят камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик, дирижер Юрий Меркулов), а также солисты филармонии, заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано) и Олег Шейна (виолончель). Музыканты исполнят сочинения Баха, Альбениса, Респиги, Казеллы, Чайковского, Свиридова.

На открытии сезона прозвучит импровизация Тимура Халиуллина «Космос и Хаос». Также филармония приготовила множество музыкальных сюрпризов.

Отметим, что 13 сентября в филармонии пройдет совещание в рамках работы секции органного искусства Союз концертных организаций России (СКОР). Для работы в совещании приглашены руководители концертных организаций, залов органной музыки, органных фестивалей и конкурсов, специалисты по творческому планированию.

ИСТОЧНИК KP.RU