Белгородец бросил в сожительницу банку с соленьями и получил в ответ удар ножом

12 Сент. 18:48 2019-09-12T18:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Прохоровском районе. Диспетчер «скорой помощи» сообщил в полицию о 70-летнем пациенте с ножевым ранением. Пожилого мужчину доставили в больницу. Правоохранители выяснили, что он пострадал от руки сожительницы.

По предварительным данным, в доме женщины бурлило застолье, во время которого подвыпивший бойфренд приревновал ее к знакомому. Между пенсионером и его дамой сердца вспыхнула ссора. В порыве злости мужчина бросил в возлюбленную банку с консервацией. 65-летняя женщина не растерялась и в ответ ударила обидчика ножом в живот. «Скорую» вызвали соседи, к которым обратились за помощью испуганные участники застолья.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение такого преступления – один год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU