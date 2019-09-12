В Белгородской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2019»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-12T17:28:15+03:00

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Напомним, конкурс «Народный участковый» проводится МВД России и Издательским домом «Комсомольская правда». За почетное звание борются сотрудники полиции со всей страны.

Первый этап уже стартовал. Он продлится с 11 по 20 сентября. В нем участвуют по два сотрудника от каждого района. Лучший из них пройдет во второй тур и продолжит соревнование за звание «Народного участкового» Белгородчины. Победитель представит регион в финале Всероссийского конкурса.

Ознакомиться с анкетами участников и проголосовать за одного из них можно на сайте УМВД региона. Для этого надо нажать на размещенный в правом нижнем углу баннер и активизироваться через социальную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU