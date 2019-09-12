На ОЭМК завершился Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»
Мероприятие под названием «Русская Сталь: Безопасная и зеленая металлургия» было посвящено охране труда и экологии
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В качестве делегатов в Конгрессе приняли участие представители Всемирной ассоциации производителей стали, крупнейших российских компаний металлургической отрасли и других секторов экономики: «Газпром нефть», ЕВРАЗ, Металлоинвест, Группа НЛМК, ОМК, «Северсталь» и другие. А также и представители органов власти – Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, научных, образовательных и экспертных организаций. Участники обменивались опытом и лучшими практиками, дискутировали по вопросам государственного регулирования отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU