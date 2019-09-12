2019-09-12T15:44:59+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ»

Запуску телеканалов предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости
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4K — телевидение сверхвысокой четкости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4K обеспечивает невероятную реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.

Сейчас подписчикам сервисов «Ростелекома», в зависимости от подключенного пакета, в формате 4K доступны телеканалы:

- Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн;

- Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания;

- Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт;

- Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой четкости в Wink и «Интерактивном ТВ». Для просмотра этих каналов необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также понадобится ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.

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