Белгородские энергетики получили государственные награды
Государственные награды электромонтеру по эксплуатации распредсетей Шебекинского РЭС Николаю Кузнецову, мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей Александру Касторных и инженеру по релейной защите и автоматике Леониду Ростовцеву вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
- Безукоризненный труд работников Белгородэнерго зачастую воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Присуждение почетного звания «Заслуженный энергетик» станет выражением нашей глубокой признательности за ваш самоотверженный труд на пользу обществу, - отметил губернатор, поздравляя сотрудников компании с заслуженными наградами.