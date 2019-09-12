2019-09-12T15:11:01+03:00
Общество

Белгородские энергетики получили государственные награды

Почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены трое работников «Россети Центр Белгородэнерго» в соответствии с Указом Президента РФ от 23 августа 2019
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Государственные награды электромонтеру по эксплуатации распредсетей Шебекинского РЭС Николаю Кузнецову, мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей Александру Касторных и инженеру по релейной защите и автоматике Леониду Ростовцеву вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Безукоризненный труд работников Белгородэнерго зачастую воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Присуждение почетного звания «Заслуженный энергетик» станет выражением нашей глубокой признательности за ваш самоотверженный труд на пользу обществу, - отметил губернатор, поздравляя сотрудников компании с заслуженными наградами.

Читать далее >>>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец зарезал бывшую жену из-за ревности
В Белгородской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2019»
На ОЭМК завершился Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов в сервисе Wink и «Интерактивном ТВ»
Летняя статистика: Кубань-Турция - 2:1
В Белгороде продолжается сбор средств на памятник пограничникам всех поколений
Сотрудники патрульно-постовой службы помешали распространению на территории Белгорода мефедрона
В ДТП под Старым Осколом пострадали двое подростков
Белгородские автомобилисты могут пожаловаться на плохое качество бензина
В Белгородской области осужден житель хутора Александровский, убивший мать
4 причины скачать браузер Мандарин
Пожарный из Белгорода – в первой десятке конкурса «Лучший лесной пожарный – 2019»!
Старооскольцев заставят считать минуты
Белгородцев приглашают на фестиваль графической литературы
В Белгороде пройдет престижный международный форум
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
Для старооскольских инвалидов оборудован спортивный зал
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Белгороде на остановке «Водстрой» принудительно снесли магазин
«Белгород» уйдет под воду 15 июня 2020 года
В Белгороде вор прямо в подъезде разобрал велосипед на запчасти
В Белгородской области осудят контрабандиста, который скрывался 8 лет
Город Губкин превратился в царство цветов
Проект инженеров-энергетиков из Белгорода вошел в реестр «Россети Центр»
«Открытие» возобновляет автокредитование
Белгородские судебные приставы ищут таланты
У жителя Прохоровского района в сарае нашли залежи марихуаны