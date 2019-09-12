Белгородские энергетики получили государственные награды

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-12T15:11:01+03:00

Почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены трое работников «Россети Центр Белгородэнерго» в соответствии с Указом Президента РФ от 23 августа 2019

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Государственные награды электромонтеру по эксплуатации распредсетей Шебекинского РЭС Николаю Кузнецову, мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей Александру Касторных и инженеру по релейной защите и автоматике Леониду Ростовцеву вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Безукоризненный труд работников Белгородэнерго зачастую воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Присуждение почетного звания «Заслуженный энергетик» станет выражением нашей глубокой признательности за ваш самоотверженный труд на пользу обществу, - отметил губернатор, поздравляя сотрудников компании с заслуженными наградами.

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