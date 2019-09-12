2019-09-12T14:58:20+03:00
Экономика

Летняя статистика: Кубань-Турция - 2:1

Данные банка «Открытие» гласят: россияне предпочли берегу турецкому отечественные курорты
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В летний сезон курорты Краснодарского края посетили более 24 тысяч его клиентов, а турецкие - около 11 тысяч. Кроме количественного показателя неумолимо побеждает и показатель качественный: на родном побережье потрачено в два с половиной раза больше денег. Сумма транзакций по картам россиян-клиентов банка на Кубани составила 924 миллиона рублей против 381 в Турции.

Самыми же популярными зарубежными направлениями отдыха у российских туристов по сумме транзакций летом 2019 года стали Италия, Турция и Испания. В прошлом году в топ-3 вместо Турции входила Великобритания. Турция вошла в лидеры за счет двойного увеличения денежных операций. А вот солнечный Кипр, напротив, показал существенное падение – минус 43%.

Турция возглавила список стран-лидеров по трансакциям туристов-клиентов банка по картам «МИР», опередив Киргизию и Беларусь, - сообщают эксперты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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