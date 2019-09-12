Сотрудники патрульно-постовой службы помешали распространению на территории Белгорода мефедрона

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-12T13:32:11+03:00

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В ходе патрулирования улиц сотрудники ППСП задержали в Белгороде по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков 27-летнего мужчину. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Всего в ходе личного досмотра жителя Валуйского городского округа и в тайниках, сделанных предполагаемым закладчиком, полицейские обнаружили и изъяли 28 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что в них находится наркотическое средство – мефедрон массой более 31 грамма.

Мужчина задержан. Следственным управлением городского УМВД в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU