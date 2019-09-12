В ДТП под Старым Осколом пострадали двое подростков

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-12T11:11:15+03:00

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Авария произошла около восьми часов вечера 11 сентября в селе Федосеевка Старооскольского городского округа. По предварительным данным, на перекрестке улиц Полевая и Садовая 21-летний водитель «семерки» не уступил дорогу скутеру под управлением 15-летнего подростка. В ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир.

В тот же день еще одна автоавария произошла в половине десятого утра на Нежегольском шоссе в городе Шебекино. По предварительной информации, 60-летний водитель «Мицубиси» не пропустил мотоцикл, за рулем которого находился 48-летий мужчина. При столкновении мотоциклист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU