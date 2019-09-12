Белгородские автомобилисты могут пожаловаться на плохое качество бензина

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-12T08:27:17+03:00

Куда и кому звонить, объяснили белгородцам в Роспотребнадзоре

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Сотрудники ведомства будут реагировать на жалобы, которые касаются нарушений прав потребителя в части работы АЗС. В управлении Роспотребнадзора Белгородской области разъяснили, куда и как пожаловаться на топливо невысокого качества и его недолив.

В случае, когда некачественное топливо стало причиной поломки машины, разбираться с проблемой придется через суд. Есть положительные решения в судебной практике по делу. Тогда в пользу потребителя взыскивается стоимость некачественного горючего, ремонт авто, расходы по оплате представителя. К этому нужно приплюсовать моральный вред, расходы на оплату экспертизы и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

По вопросам защиты прав потребителей можно обращаться в общественную приемную управления Роспотребнадзора (Белгород, ул. Железнякова, д. 2, тел. 34-41-35, горячая линия 8-800-222-04-31).

ИСТОЧНИК KP.RU