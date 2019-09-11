В Белгородской области осужден житель хутора Александровский, убивший мать

11 Сент. 18:06 2019-09-11T18:06:08+03:00

"Вина" умершей в том, что она отказалась от еды

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Следственным отделом и судом Шебекинского городского округа установлено: 43-летний подсудимый проживал в хуторе Александровский со своей матерью, которая в 2016 году перенесла инсульт и не могла самостоятельно себя обслуживать. Вечером 10 июля 2019 года подсудимый пытался накормить свою маму, а она отказывалась от пищи. Разозлившись, подсудимый избил мать, нанеся не менее 16 ударов по голове и телу. На следующий день 67-летняя потерпевшая скончалась от полученных травм.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU