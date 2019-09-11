2019-09-11T17:28:16+03:00
Общество

Пожарный из Белгорода – в первой десятке конкурса «Лучший лесной пожарный – 2019»!

Сергей Мещеряков показал высокий класс настоящего профи
Ирина ТАРАСОВА
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Сергей Мещеряков показал высокий класс настоящего профи. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.Сергей Мещеряков показал высокий класс настоящего профи. Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области.
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Со 2 по 5 сентября Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана провели Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный». За звание лучшего лесного пожарного России 2019 года боролись представители лесопожарных служб регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и ФБУ «Авиалесоохрана», в том числе победитель из Белгородской области - бригадир лесопожарной бригады ОГСАУ «Лесопожарный центр» Сергей Мещеряков. Он показал высокий класс и вошел в первую десятку победителей.

V Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный» включал 3 этапа: «Теоретические основы охраны лесов от пожаров», «Спортивное многоборье», «Преодоление лесопожарной полосы препятствий». Самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий. Здесь конкурсанты демонстрировали не только силу и выносливость, но и умение работать со специальным оборудованием.

Отметим, что только вес ранцевого лесного огнетушителя в заряженном состоянии составляет около 20 килограмм, а участникам конкурса пришлось преодолевать буреломы и заболоченную местность, что часто приходится делать лесным пожарным в реальной обстановке. Также они тушили огонь под корнями деревьев, в каменистых россыпях, в толще мха, разбирали лесные завалы.

По итогам всех испытаний сотрудник ОГСАУ «Лесопожарный центр» Сергей Мещеряков занял 8-е место. Поздравляем Сергея с заслуженной наградой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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