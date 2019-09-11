2019-09-11T14:49:48+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на фестиваль графической литературы

Всех поклонников комиксов ждет настоящий праздник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В парке Победы жду любителей графической литературы. Гости мероприятия отправятся в незабываемое путешествие от мировой классики комиксов до актуальных серий, от любимых в детстве мультсериалов до фантастических новинок кинематографа.

Организаторы праздника предложат посетить лекции и мастер-классы по созданию графических историй от признанных комиксистов из Москвы. Также белгородцев ждет гаражная распродажа комиксов и гик-атрибутики, выставка работ белгородских художников комиксов и яркое и неповторимое косплей-шоу.

В рамках фестиваля наградят призеров конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», участники которого должны были придумать оригинальный сюжет и создать графический рассказ или рисунок об истории, событиях и людях Белгородской области с древнейших времен до наших дней.

Парк Победы

14 сентября с 16.00 до 19.00

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде пройдет престижный международный форум
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
Для старооскольских инвалидов оборудован спортивный зал
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Белгороде на остановке «Водстрой» принудительно снесли магазин
«Белгород» уйдет под воду 15 июня 2020 года
В Белгороде вор прямо в подъезде разобрал велосипед на запчасти
В Белгородской области осудят контрабандиста, который скрывался 8 лет
Город Губкин превратился в царство цветов
Проект инженеров-энергетиков из Белгорода вошел в реестр «Россети Центр»
«Открытие» возобновляет автокредитование
Белгородские судебные приставы ищут таланты
У жителя Прохоровского района в сарае нашли залежи марихуаны