Белгородцев приглашают на фестиваль графической литературы
В парке Победы жду любителей графической литературы. Гости мероприятия отправятся в незабываемое путешествие от мировой классики комиксов до актуальных серий, от любимых в детстве мультсериалов до фантастических новинок кинематографа.
Организаторы праздника предложат посетить лекции и мастер-классы по созданию графических историй от признанных комиксистов из Москвы. Также белгородцев ждет гаражная распродажа комиксов и гик-атрибутики, выставка работ белгородских художников комиксов и яркое и неповторимое косплей-шоу.
В рамках фестиваля наградят призеров конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», участники которого должны были придумать оригинальный сюжет и создать графический рассказ или рисунок об истории, событиях и людях Белгородской области с древнейших времен до наших дней.
Парк Победы
14 сентября с 16.00 до 19.00
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ИСТОЧНИК KP.RU