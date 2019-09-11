Белгородцев приглашают на фестиваль графической литературы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-11T14:49:48+03:00

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В парке Победы жду любителей графической литературы. Гости мероприятия отправятся в незабываемое путешествие от мировой классики комиксов до актуальных серий, от любимых в детстве мультсериалов до фантастических новинок кинематографа.

Организаторы праздника предложат посетить лекции и мастер-классы по созданию графических историй от признанных комиксистов из Москвы. Также белгородцев ждет гаражная распродажа комиксов и гик-атрибутики, выставка работ белгородских художников комиксов и яркое и неповторимое косплей-шоу.

В рамках фестиваля наградят призеров конкурса комиксов «Однажды в Белогорье», участники которого должны были придумать оригинальный сюжет и создать графический рассказ или рисунок об истории, событиях и людях Белгородской области с древнейших времен до наших дней.

Парк Победы

14 сентября с 16.00 до 19.00

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ИСТОЧНИК KP.RU