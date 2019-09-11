В Белгороде на остановке «Водстрой» принудительно снесли магазин
Судебные приставы областного центра возбудили исполнительное производство о демонтаже временного сооружения – магазина на остановке общественного транспорта. По решению Арбитражного суда владелец торговой постройки должен был снести объект, получив уведомление о реконструкции остановки. Однако в установленный срок не справился с поставленной задачей.
Приставы не раз переносили должнику сроки исполнительных действий. Индивидуальный предприниматель также дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение судебных требований.
В результате демонтаж магазина произвели принудительно. А должнику теперь предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч и рублей и все понесенные расходы, сообщается в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU