2019-09-11T10:39:41+03:00
Общество

В Белгороде на остановке «Водстрой» принудительно снесли магазин

Владелец временной постройки вовремя не исполнил решение суда
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Судебные приставы областного центра возбудили исполнительное производство о демонтаже временного сооружения – магазина на остановке общественного транспорта. По решению Арбитражного суда владелец торговой постройки должен был снести объект, получив уведомление о реконструкции остановки. Однако в установленный срок не справился с поставленной задачей.

Приставы не раз переносили должнику сроки исполнительных действий. Индивидуальный предприниматель также дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение судебных требований.

В результате демонтаж магазина произвели принудительно. А должнику теперь предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч и рублей и все понесенные расходы, сообщается в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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