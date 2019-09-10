Проект инженеров-энергетиков из Белгорода вошел в реестр «Россети Центр»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-10T16:06:38+03:00

Дмитрий Кошкаров, Дмитрий Соколов и Роман Дубовик предложили интегрировать систему ГИС с действующей в филиале автоматизированной системой управления наружным освещением

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Разработанное белгородскими инженерами-энергетиками рационализаторское предложение «Внедрение в систему ГИС функций отображения всех типов светильников. Интеграция ГИС и АСУНО «Гелиос» включено в реестр рацпредложений «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В рамках пилотного проекта они объединили базу данных всех объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения региона в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.

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