Проект инженеров-энергетиков из Белгорода вошел в реестр «Россети Центр»
Разработанное белгородскими инженерами-энергетиками рационализаторское предложение «Внедрение в систему ГИС функций отображения всех типов светильников. Интеграция ГИС и АСУНО «Гелиос» включено в реестр рацпредложений «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
В рамках пилотного проекта они объединили базу данных всех объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения региона в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.