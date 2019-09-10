2019-09-10T15:57:09+03:00
Экономика

«Открытие» возобновляет автокредитование

Росгосстрах Банк, дочерняя компания банка, запустил флагманские кредитные продукты для частных лиц
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Программы «Кредит на новые автомобили» и «Кредит на автомобили с пробегом» позволяют приобрести как отечественный, так и иностранный автомобиль. Клиент может получить кредит на сумму до 3 миллионов рублей, на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 10,9%.

Также будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 миллионов рублей.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление же кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.

- Символично, что 25-летие банка стало точкой отсчета для нашего амбициозного проекта. В ближайшее время будет полностью обновлена продуктовая линейка Банка, - отметил Президент-Председатель Правления ПАО «Росгосстрах Банк» Алексей Токарев. - Продажи автокредитов уже стартовали в 40 регионах у 350 наших партнеров.

В планах банка до конца года - предложить продукты для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.

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