Белгородские судебные приставы ищут таланты

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-10T15:38:02+03:00

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УФССП России по Белгородской области объявило конкурс работ, посвященных истории образования, развития и деятельности института судебных приставов в России и за рубежом, в 2019-2020гг.

Основная цель конкурса - раскрытие творческих способностей студенческой молодежи, сохранение интеллектуального потенциала молодых ученых, поддержка интереса новых поколений юристов к проблемам исполнительного производства в РФ и принудительного исполнения судебных решений за рубежом.

К участию приглашаются студенты, адъюнкты и аспиранты высших учебных заведений, расположенных в Белгородской области.

Конкурс проводится по 7 номинациям: «История развития института судебных приставов в России», «Актуальные вопросы исполнительного производства», «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства», «Международно-правовые инструменты обеспечения конституционных прав в сфере исполнительного производства», «Дознание и административная практика в Федеральной службе судебных приставов», «Связи с общественностью в Федеральной службе судебных приставов», «Полномочия ФССП России по защите прав граждан в сфере возврата просроченной задолженности».

Подробнее с темами и Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте УФССП по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU