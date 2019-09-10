2019-09-10T13:21:03+03:00
Происшествия

В Белгородской области сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, сбившего 14-летнюю девочку

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Авария произошла 9 сентября около 15 часов 30 минут в городе Губкин. По предварительным данным, на улице Севастопольская в районе дома №2 «А» неизвестный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнюю девочку, после чего оставил место происшествия. Школьница получила травмы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД разыскивают автомобилиста. Всех, кому что-либо известно о дорожно-транспортном происшествии, просят сообщить информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (4722) 35-28-32, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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