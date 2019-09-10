2019-09-10T14:15:49+03:00
Общество

Белгородцы задолжали по административным штрафам больше 7 миллионов рублей

В регионе пройдут профилактические мероприятия по выявлению злостных неплательщиков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Полиция региона предупреждает о проведении на территории Белгородской области профилактических мероприятий по выявлению должников. Планируется, что они пройдут в период с 16 по 22 сентября 2019 года.

- За 8 месяцев 2019 года должностными лицами полиции вынесено 36 084 постановлений о наложении на правонарушителей административных штрафов на общую сумму 23 289 915 рублей. Остаются неисполненными 15 634 постановления на сумму 7 355 855 рублей, - сообщается на сайте УМВД области.

Стражи порядка рекомендуют всем, у кого имеются административные штрафы, позаботиться об их своевременной уплате. Злостным неплательщикам за уклонение от исполнения административного наказания может грозить до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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