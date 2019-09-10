День трезвости в Белгороде отметят кислородным коктейлем

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-10T12:15:39+03:00

Завтра будет запрещена продажа алкоголя, а попасть на прием к медикам горожане смогут в городских парках

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В областном центре 11 сентября пройдет Всероссийский день трезвости. Так, в Центральном парке с 15.00 до 17.00 будет работать Мобильная школа здоровья. Медицинские специалисты области проведут скрининговые обследования, дадут рекомендации по коррекции факторов риска и ведению здорового образа жизни. Все желающие смогут попробовать кислородный коктейль, также будут работать интерактивные площадки по физической активности.

Кроме того, в Белгородской области впервые состоится акция «Прогулка с доктором», которая пройдет тоже в Центральном парке возле площадки «Сафари» в 15.30. Главный внештатный эксперт-кардиолог области, врач высшей квалификационной категории, заведующий кардиологическим отделением №2 областной клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Константинов расскажет белгородцам о правилах ходьбы и проведет консультацию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В Парке «Победы» на сцене «Ракушка» в 13:00 состоится профилактическая акция под девизом «Наш выбор – здоровье», направленная на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и отказ от употребления психоактивных веществ, сообщает пресс-служба облздравдепа.

ИСТОЧНИК KP.RU