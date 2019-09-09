В Белгороде полицейские выяснили, кто обворовал 66-летнего пациента больницы

9 Сент. 18:12 2019-09-09T18:12:14+03:00

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С заявлением о краже в полицию Белгорода обратился 66-летний пациент одной из больниц. Мужчина сообщил, что у него пропала борсетка с деньгами и документами.

Оперативники вычислили предполагаемого вора. В краже подозревают 31-летнего мужчину, проходившего лечение в том же медучреждении. По предварительным данным, спустя несколько дней после выписки он пришел за справкой и решил проведать соседей по палате. Однако в помещении никого не оказалось. Недолго думая, злоумышленник схватил со стула борсетку и скрылся. Уже на улице он залез в сумку и нашел там 7200 рублей, паспорт и водительские права. Деньги мужчина забрал, а все остальное выбросил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU