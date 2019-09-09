В Белгороде полицейские выяснили, кто обворовал 66-летнего пациента больницы
С заявлением о краже в полицию Белгорода обратился 66-летний пациент одной из больниц. Мужчина сообщил, что у него пропала борсетка с деньгами и документами.
Оперативники вычислили предполагаемого вора. В краже подозревают 31-летнего мужчину, проходившего лечение в том же медучреждении. По предварительным данным, спустя несколько дней после выписки он пришел за справкой и решил проведать соседей по палате. Однако в помещении никого не оказалось. Недолго думая, злоумышленник схватил со стула борсетку и скрылся. Уже на улице он залез в сумку и нашел там 7200 рублей, паспорт и водительские права. Деньги мужчина забрал, а все остальное выбросил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU