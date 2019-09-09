Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-09T16:05:16+03:00

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При наличии специального счета клиент получает от банка предложение по заранее одобренному тендерному кредиту. Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиент заключает договор о возобновляемой кредитной линии.

В течение 3-х лет с этого момента денежные средства для обеспечения участия в аукционе выдаются и погашаются автоматически на основании запроса от электронной площадки. Клиент не тратит время на посещение банка, направление распоряжений, предоставление каких-либо документов, исключается риск необеспечения заявки. При необходимости возможно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма лимита — до 1 000 000 руб. на срок до 36 месяцев.

- Рады представить еще один новый продукт для предпринимателей — тендерный кредит к спецсчету. Он облегчит работу и сэкономит время участникам закупок. Предприниматели будут избавлены от необходимости отвлекать собственные средства на обеспечение тендеров (до 5% от каждого контракта) и посещать отделение банка для получения кредитных средств. Отмечу, что кредитный лимит не снижается в течение всего периода и автоматически восстанавливается по окончании каждых торгов, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU