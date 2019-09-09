Александр Поветкин накормил белгородских кикбоксеров-победителей именным тортом

9 Сент. 22:43 2019-09-09T22:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Торт от русского витязя Александра Поветкина отведали белгородские кикбоксеры, которые на днях достойно выступили на первенстве Европы. Олимпийский чемпион, чемпион среди профессионалов в тяжелом весе по боксу поздравил ребят с победой в соревнованиях, которые проходили в венгерском городе Дьер.

Вклад в победу российской сборной по кикбоксингу внесли 6 представителей Белгорода, которые завоевали 8 золотых наград. Президент Федерации кикбоксинга Александр Поветкин, поздравляя ребят и тренеров, напомнил, Белгородский регионе вырастила уже не одно поколение победителей. Александр сказал:

- Ещё в конце 90-х каждый кикбоксер, который встречал соперника из Белгородской области, он понимал, что бой будет тяжелый».

В том, что и дальше будут множиться победы, Александр Поветкин убедился, побывав на строительстве самого большого в Черноземье центра кикбоксинга. Экскурсию для именитого боксера провел президент областной федерации кикбоксинга Олег Утенин. Он уверен, что белгородский комплекс объединит спортсменов всего Центрального федерального округа и что в нем будут проходить тренировочные сборы лучших спортсменов ЦФО и престижные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU