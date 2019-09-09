В Белгороде вновь пройдет выставка «Ангел Святого Белогорья»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-09T15:30:41+03:00

Главная тема - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и предстоящий Год памяти и славы

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Как сообщают в Белгородской митрополии, центральные экспозиции расскажут о деятельности Русской Православной Церкви в годы войны и роли духовенства в деле защиты Отечества. Познакомят гостей и с уникальной историей Свято-Троицкого Холковского монастыря, ныне отмечающего 20-летие своего возрождения.

Белгородские музей-диорама «Курская дуга. Белгородское направление» и историко - краеведческий музей представят экспонаты из своих фондов. Собственные экспозиции организуют военно-патриотические клубы, Союз казаков России, спортсмены ДОСААФ, учебные заведения Белгорода и другие организации. Запланировано проведение концертов, мастер-классов, лекций, а также реализация монастырской продукции, предметов православной тематики, книг и икон, изделий декоративно-прикладного искусства.

Открытие выставки состоится 14 сентября в Белэкспоцентре. Важно, что в течение всех четырех дней ее работы посетители смогут поклониться мощам святителя Иоасафа, епископа Белгородского Чудотворца и священномученика Никодима, епископа Белгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU