Умные инвестиции для клиентов банка «Открытие»
«Умные инвестиции» - инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь», в состав которой входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.
Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) – увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.
- Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора». Клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект,– комментирует Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking».
При положительной динамике клиент ежегодно получает купон - весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия)свыше максимального значения в предыдущие купонные даты. Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.