На Прохоровском поле снова танки грохотали

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-09T13:17:14+03:00

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День танкиста традиционно отмечается в России во второе воскресенье сентября. История праздника началась еще в 1946 году. Для жителей Прохровки это особая дата, так как 12 июля 1943 года, здесь произошло одно из самых крупных танковых сражений Второй мировой войны.

В параде бронетехники приняли участие танки и «автомобили в погонах» различного назначения, как времен Великой Отечественной войны, так и сейчас стоящие на службе Российской армии.

Для всех гостей праздника выступили артисты Белгородской государственной филармонии. Все желающие по традиции отведали солдатской каши и смогли сфотографироваться с боевыми машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU