В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-09T12:08:28+03:00

В ней примут участие 40 студентов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень»

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Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности.

Кураторами программы со стороны индустриального партнера Фонда стали старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по организационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Академические партнеры программы – МГУ имени М.В.Ломоносова и Самарский государственный университет.

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ИСТОЧНИК KP.RU