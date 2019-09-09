Белгородские приставы помогли инвалиду вселиться в квартиру

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-09T10:39:53+03:00

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Благодаря действиям судебных приставов Белгорода взыскательница и ее сын получили ключи от принадлежащей им квартиры. Препятствия создавал бывший муж, он не пускал их в квартиру, менял замки от входной двери.

На протяжении многих лет, женщина и ее сын, который является инвалидом с детства не могли попасть в квартиру, доля в которой принадлежит им на праве собственности и вынужденно проживали в сельской местности Белгородской области.

Женщина обратилась с иском суд, который принял решение об их вселении, передаче ключей, а также обязал бывшего мужа не чинить препятствия во владении и пользовании квартирой.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако добровольно решение суда он не исполнил, требования о явке к судебному приставу проигнорировал. Должника принудительно доставили в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области, вручили ему постановление о назначении нового срока совершения исполнительских действий, предупредили о вскрытии жилого помещения, а также о последствиях неисполнения решения суда.

В присутствии сотрудников службы судебных приставов мужчина передал взыскательнице ключи от квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU