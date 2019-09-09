Белгородские приставы помогли инвалиду вселиться в квартиру
Благодаря действиям судебных приставов Белгорода взыскательница и ее сын получили ключи от принадлежащей им квартиры. Препятствия создавал бывший муж, он не пускал их в квартиру, менял замки от входной двери.
На протяжении многих лет, женщина и ее сын, который является инвалидом с детства не могли попасть в квартиру, доля в которой принадлежит им на праве собственности и вынужденно проживали в сельской местности Белгородской области.
Женщина обратилась с иском суд, который принял решение об их вселении, передаче ключей, а также обязал бывшего мужа не чинить препятствия во владении и пользовании квартирой.
Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Однако добровольно решение суда он не исполнил, требования о явке к судебному приставу проигнорировал. Должника принудительно доставили в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области, вручили ему постановление о назначении нового срока совершения исполнительских действий, предупредили о вскрытии жилого помещения, а также о последствиях неисполнения решения суда.
В присутствии сотрудников службы судебных приставов мужчина передал взыскательнице ключи от квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU