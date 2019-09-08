2019-09-08T16:00:33+03:00
Спорт

В Белгородской области прошла областная спартакиада по легкой атлетике

Шебекинские девушки и юноши бегают быстрее всех!
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.
Изменить размер текста:

На стадионе «Химик» города Шебекино состоялась областная спартакиада среди сборных команд муниципальных районов и городских округов Белгородской области. В программе соревнований были традиционные прыжки в длину и в высоту, метание копья и толкание ядра, многоборье и эстафеты 4 по 400 и 4 по 100 метров.

Сборная команда Шебекинского городского округа заняла первое место в своей группе. Также в отдельных видах программы спартакиады шебекинские спортсмены заняли призовые места: в эстафетном беге 4 по 100 метров сборная команда девушек округа заняла 3 место; мужская команда в эстафетном беге 4 по 400 метров стала второй.

Подготовила сборную команду мастер спорта СССР по легкой атлетике Марина Шульга. Победители соревнований были награждены медалями, грамотами, дипломами и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как проходил с утра единый день голосования в Белгородской области
Белгородцы смогут открыть культуру в себе
10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России
В ночь на 7 сентября на улице Попова произошло тройное ДТП
Сообщи о виновных в поджогах в Белгородской области и получили 50 тысяч рублей
Семья Кривобоковых из Белгородской области стала победителем конкурса «Семья года»
В Белгородской области школьники и детсадовцы учились противостоять террористам
Новые синенькие автобусы выехали на улицы Белгорода
Абоненты «Интерактивного ТВ» и Wink смогут посмотреть бой Хабиба против Порье
Владимир Владимирович вырастил чемпионку в Белгородской области
Белгородские энергетики провели внеплановую противоаварийную тренировку
Под Белгородом инспекторы ДПС задержали легковушку с прицепом марихуаны
Трое белгородцев-родственников не могли решить, кому платить по счетам
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Белгороде в мусорном баке нашли тело молодого мужчины
Белгородские пожарные уверены: предотвратить лучше чем тушить
Ушел из жизни бывший глава управления печати и телерадиовещания Владимир Кучеренко
В Белгородской области пел и плясал фестиваль "Подсолнечный край"
Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю
Пожарный из Белгородской области борется за звание «Лучший лесной пожарный России»
В преддверии 300-летия миграционной службы в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов
На Лебединском ГОКе - кадровые изменения
Установлена причина мора рыбы в пруду Оскочное Белгорода