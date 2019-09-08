В Белгородской области прошла областная спартакиада по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-08T16:00:33+03:00

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На стадионе «Химик» города Шебекино состоялась областная спартакиада среди сборных команд муниципальных районов и городских округов Белгородской области. В программе соревнований были традиционные прыжки в длину и в высоту, метание копья и толкание ядра, многоборье и эстафеты 4 по 400 и 4 по 100 метров.

Сборная команда Шебекинского городского округа заняла первое место в своей группе. Также в отдельных видах программы спартакиады шебекинские спортсмены заняли призовые места: в эстафетном беге 4 по 100 метров сборная команда девушек округа заняла 3 место; мужская команда в эстафетном беге 4 по 400 метров стала второй.

Подготовила сборную команду мастер спорта СССР по легкой атлетике Марина Шульга. Победители соревнований были награждены медалями, грамотами, дипломами и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU